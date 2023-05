Repubblica a sorpresa: “Adl non vuol lasciar partire Giuntoli! Le ultime…”

“Giuntoli bianconero? Ha più alternative: è una decisione che spetta a lui”. Parola di John Elkann, che vorrebbe affidare proprio al direttore sportivo del Napoli il rilancio della Juventus. Ma di mezzo c’è Aurelio De Laurentiis, che invece non ha alcuna intenzione di smantellare il suo giocattolo dopo la storica conquista dello scudetto. Squadra che vince non si tocca ed è per questo che il presidente è intenzionato a dare continuità al suo progetto, tenendosi stretti i suoi principali colla boratori. Il discorso vale in modo particolare per Giuntoli, che è da 8 stagioni il preziosissimo uomo mercato del club azzurro.

È molto simile però pure la situazione in cui si trova Luciano Spalletti. Il tecnico è infatti sotto contratto come il ds per un altro anno: fino al 30 giugno del 2024. Per andare via in anticipo, di conseguenza, devono entrambi trovare per forza un accordo con Adl, che da parte sua è tuttavia abituato a dare un valore sacro agli accordi che sottoscrive con i suoi dipendenti. « Io sono molto bravo a fare i contratti nel cinema e pure nel calcio, per cui quelli che vengono da me sono bloccati e non è difficile trattenerli », ha detto più volte De Laurentiis. Sarà quindi sua l’ultima parola sull’addio di Giuntoli.

Fonte: Repubblica