Pedullà: “Lozano? Se va via pronti due nomi per il Napoli”

Il campionato volge al termine ed è già giunto il momento di parlare di calciomercato. Su quello del Napoli si è soffermato Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter.

Ecco le sue parole: “Il Napoli valuterà proposte per Lozano in assenza di rinnovo. Adama Traoré, sondato già a novembre, aspetta una risposta (ha altre offerte), piace Lindstrom dell’Eintracht”. “Il Napoli deve cominciare a programmare la prossima stagione, con il titolo di campione d’Italia da difendere con o senza la conferma di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo”.

Pedullà ha poi continuato: “Il nome di Adama Traoré del Wolverhampton è uno dei più caldi per quanto riguarda il possibile sostituto di Hirving Lozano, che potrebbe salutare quest’estate con direzione Premier League e non sarebbe una partenza così scomoda per il club. Oltre allo spagnolo, il club di Aurelio De Laurentiis ha messo nel mirino anche Jesper Lindstrom, avversario dei partenopei in Champions League con il suo Eintracht Francoforte in questa stagione”