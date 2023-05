Osimhen, parla l’intermediario: “È il più forte al mondo, 150 milioni non esagerati”

È già tempo di calciomercato, e tra i nomi più importanti in questo momento figura quello di Victor Osimhen. L’interesse delle big europee è ormai certo, ma la richiesta di 150 milioni di euro da parte di De Laurentiis è alta. Del suo futuro ha parlato l’intermediario che l’ha portato a Napoli, Andrea D’Amico.

Ecco quanto ha detto: “Stiamo parlando dell’attaccante più forte al mondo insieme ad Haaland in questo momento. Un calciatore straordinario che nel Napoli ha dimostrato tutto il suo valore”.

Sul prezzo poi ha continuato: “De Laurentiis non chiede meno di 150 milioni di euro per la cessione? Beh, penso che in questo momento non sia una cifra esagerata per un calciatore del genere, ripeto, parliamo di uno dei migliori del ruolo a livello mondiale, per cui il prezzo è quello”.