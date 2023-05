Milan, Maldini: “Il Napoli è stata la squadra migliore”

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video nel delicato match di Champions contro l’Inter. Ecco come si è espresso:

“Il fatto di avere Milan e Inter che si giochino questa partita come 20 anni fa è una grande cosa per il calcio italiano. Il Napoli è stato eliminato da noi, ma quest’anno è stata la squadra migliore in Italia. Sognare non costa nulla e attraverso i sogni ottieni i risultati. Bisogna essere anche pratici, i sogni non bastano. Il rinnovo di Leao? Siamo vicini, ha pesato la volontà del club e del ragazzo. C’erano tante componenti che venivano dal passato”.