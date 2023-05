Appena finito il primo tempo dell’euroderby con i nerazzurri che stracciano al via i cugini rossoneri. L’Inter parte fortissimo e nei primi 10 minuti segna per ben due volte, con Dzeko prima e Mhkitharyan dopo. Il Milan non sembra essere sceso in campo e poi subisce l’infortunio di Bennacer e ammonizione per il diffidato Krunic. Al momento sembra esserci sono una squadra di Milano in campo ed è quella nerazzurra.