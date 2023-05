Milan-Inter 0-2: primo atto ai nerazzurri, Milan dove sei?

Finisce il match di andata di semifinale di Champions League dell’euroderby Milan-Inter. Il primo atto se lo aggiudica l’Inter con una prova da grande squadra che merita di trovarsi in questo punto della competizione. Discorso inverso invece per i cugini del Milan che stasera non sono proprio scesi in campo nel primo tempo e nel secondo hanno concluso poco e nulla, senza impensierire Onana. Adesso tocca al secondo atto tra 6 giorni, con l’Inter che sembra aver messo gli occhi sulla finale dopo 13 anni.