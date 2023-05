Mattino – Futuro Osimhen: ADL ha imposto una deadline per l’ipotetica cessione

Dopo 33 anni, il Napoli ha riportato lo scudetto in città e lo ha fatto anche grazie alla straordinaria stagione disputata da Victor Osimhen, l’uomo chiave della squadra.

I numeri del nigeriano hanno conquistato diversi big club d’Europa, i quali sono pronti a trattare con il club partenopeo per ottenerne il cartellino. ADL non chiude le porte agli affari ma, come ribadito più volte, non ha intenzione di rinunciare all’attaccante per un’offerta non ritenuta all’altezza.

Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente si siederà al tavolo delle trattative solo in caso di “proposta monstre”. Qualora dovesse arrivare, il patron vuole che l’operazione venga conclusa prima dell’inizio del ritiro in Trentino.