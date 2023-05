Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato di un evento speciale: una cena organizzata per stasera dalla squadra reduce dalla conquista dello scudetto. A riunire la squadra sarà il capitano Giovanni Di Lorenzo in un noto ristorante di Napoli. Oltre ai calciatori, saranno presenti anche l’allenatore Luciano Spalletti ed il vice presidente Edoardo De Laurentiis.