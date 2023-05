KKN – Nuovo nome per il mercato del Napoli, piace Lookman dell’Atalanta

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato di calciomercato e di un’indiscrezione per il futuro. Secondo quanto riportato, il Napoli starebbe monitorando due calciatori dell’Atalanta per il futuro. Oltre il già noto Giorgio Scalvini, possibile ingresso nella difesa partenopea, il nome nuovo è quello dell’esterno Ademola Lookman. Nigeriano con cittadinanza inglese, con la maglia della Dea in questa stagione ha siglato 15 gol e 5 assist.