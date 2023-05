KKN – Demme in uscita, il Napoli segue un nome per sostituirlo

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato di calciomercato e della possibile partenza di Diego Demme. Il mediano potrebbe non proseguire la sua avventura in azzurro nel corso della prossima stagione, motivo per cui la dirigenza azzurra è a caccia di un suo sostituto. Tra questi, piace il giapponese Daichi Kamada dell’Eintracht Francoforte. Il calciatore, in scadenza di contratto, è autore di una stagione molto positiva con i tedeschi, in cui ha siglato ben 14 gol e 5 assist in tutte le competizioni.