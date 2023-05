Negli ultimi giorni non si parla di altro se non del futuro di Giuntoli, che sembra destinato al matrimonio con la Juventus. Proprio di ciò ha parlato Salvatore Bagni, in un intervento a Tele A.

Ecco le sue parole: “Per Giuntoli non è una questione economica ma pensa che il suo operato qui a Napoli sia finito. Inoltre, considerando anche che De Laurentiis ha parlato di Champions, evidentemente le pressioni aumenteranno l’anno prossimo”.