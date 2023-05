German “el Tanque” Denis si ritira ufficialmente all’età di 41 anni. Dopo la salvezza raggiunta in Serie D con il Real Calepina, l’argentino ha annunciato che lascerà il calcio giocato. L’attaccante, nato nelle giovanili del Tallares (BA), è riuscito a realizzare quasi 200 gol in carriera, giocando, tra le altre, per Napoli, Udinese ed Atalanta.