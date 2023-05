FOTO – È Kvara-mania anche per la Coca-Cola: nuove bottiglie con il suo volto

La famosa azienda di bibite Coca-Cola lancia una nuova bottiglia, sulla pellicola c’è il volto di Kvara.

Kvaratskhelia sta sorprendendo chiunque in campo con le sue fantastiche prestazione e tramite una stagione magnifica come quella in corso, in cui il georgiano ha trascinato il Napoli allo scudetto a suon di gol ed assist, si fa notare anche fuori dal rettangolo verde. La Coca-Cola ha infatti deciso di aggiungere una fotografia di Kvara che lo ritrae con la maglia della Georgia su alcune delle sue bottiglie. L’azienda ha un contratto di partnership con il Napoli e da anni produce nuove bottiglie in vista degli europei, potrebbero essere questi due degli indizi più importanti per spiegare la scelta di marketing.