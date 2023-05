Dzemaili: “Il Napoli ha meritato lo scudetto anche avendo perso tanti capitani”

Blerim Dzemaili, centrocampista dello Zurigo, è stato intervistato da Tuttomercatoweb, dove ha parlato dello scudetto appena vinto dal Napoli.

“Come faccio a non seguire la Serie A nell’anno in cui il Napoli vince lo scudetto? Ho giocato tre anni lì, sono davvero molto felice per la piazza, per la società e per il presidente. È il bello del calcio, finalmente il Napoli ha vinto il titolo. Non dobbiamo dimenticare che ha preso giocatori che non si conoscevano e poi sono stati fondamentali. Fin da inizio anno ha giocato un calcio spettacolare, ha un mister fantastico, secondo me uno dei migliori in Serie A. Ha meritato questo scudetto dopo aver perso tanti capitani: è stato come ricominciare da zero, ma farlo in questo modo non se lo aspettava nessuno. Quando non te lo aspetti, vincere è ancora più bello”.