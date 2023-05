Collovati: “I festeggiamenti a Napoli sono spettacolari”

Fulvio Collovati, campione del mondo e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di Napoli e dei napoletani. Ecco cosa ha dichiarato:

“Bisogna godersi sino in fondo questo scudetto, anche per 1 o 2 mesi, perché no? I napoletani ci stanno insegnando come si festeggia, avendo vinto uno scudetto incredibile. Leggo e sento di qualcuno che storce il naso per la festa continua, non sono d’accordo ed anzi me ne fregherei. Molto spesso noi del Nord siamo distaccati, freddi, non sappiamo goderci i momenti ed è per questo che ammiro come i napoletani stanno celebrando lo scudetto, lo stanno festeggiando nel modo giusto, che con goliardia, ironia e fantasia”.