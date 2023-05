Cies, Kvaratskhelia è il calciatore con il maggior valore del Napoli, ma non il primo della Serie A

Il Cies, o centro internazionale di studi sportivi, ha effettuato uno studio sui valori di mercato dei vari calciatori. A dominare la classifica sono Erling Braut Haaland e Vinicius Jr, che valgono rispettivamente 200 milioni di euro. Per quanto riguarda il Napoli, il calciatore con il maggior valore stimato è Khvicha Kvaratskhelia, che secondo questo studio vale sui 60 milioni di euro, a pari merito con Dusan Vlahovic e Rafael Leao. Il georgiano però, non è il calciatore con il valore più alto della Serie A. In testa infatti, si trova Lautaro Martinez dell’Inter, la cui valutazione è stimata intorno agli 80 milioni di euro.