CdM – Spalletti punta Sarri, obiettivo record di punti in Serie A

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito delle prossime sfide del Napoli. La squadra ha goduto di due giorni di riposo per ricaricare le batterie. Giornate in cui Luciano Spalletti si è recato a Milano dalla famiglia. L’obiettivo per le ultime gare stagionali è quello di non abbassare la guardia e di chiudere nel miglior modo possibile il proprio trionfale cammino. Nel mirino ci sono i 91 punti ottenuti dal Napoli di Maurizio Sarri nella stagione 2017/18, record della squadra in Serie A.