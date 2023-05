Brambati: “Giuntoli alla Juventus? Vi dico che ne penso”

L’ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto a TMW Radio per parlare di alcuni temi attuali nel calcio italiano.

Ecco le sue parole a ‘Maracanà‘: “I difensori del Milan quale attaccante soffrirebbero di più? A me darebbe di più fastidio Dzeko. Io credo che si terrà Lukaku in panchina, per cambiare in corsa. All’Inter Leao poteva dare molto fastidio. Era il giocatore ideale senza Skriniar, l’unico lì dietro che poteva arginarlo. Se sente ancora doloro Leao è inutile portarlo, sarebbe troppo alto il rischio di perderlo più a lungo. Credo che i difensori dell’Inter soffrano chi salta l’uomo e ha capacità tecniche sul rapido”.

Su Giuntoli-Juventus ha poi continuato: “Non mi è piaciuto John Elkann. Il proprietario di Exor non si deve mettere a parlare di Giuntoli. Se gli fanno una domanda, deve limitarsi a dire il pensiero Juventus, ossia che arrivare in quel club è un’ambizione per tanti e basta. Non è lui a dover parlare di quello che farà Giuntoli. Non avrei mai confermato l’interessamento, è una questione d’immagine”.

Infine Brambati ha concluso: “So comunque che ADL si sia già mosso per la sostituzione e si parla di Accardi, molto bravo anche lui. Giuntoli e Allegri insieme? Bisognerà capire la politica della Juventus. Se devo dire la mia, io mi porterei Spalletti. Se hai la forza economica, decidi di chiudere l’esperienza Allegri facendo un accordo con una buonuscita. E poi ingaggi Spalletti e completi un lavoro, un’idea. Lazio? Sarri ha fatto un lavoro straordinario. Con la rosa che ha, doveva avere almeno 10 punti dall’Inter invece è pure sopra”.