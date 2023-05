Alvino: “ADL ha ancora un asso nella manica con Giuntoli”

Carlo Alvino, speaker tifoso del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e di Giuntoli. Ecco cosa ha svelato:

“Il lavoro di Giuntoli è sotto gli occhi di tutti, davvero straordinario se rapportato alla rigida linea economico-finanziaria imposta dal club. E’ stato il fiore all’occhiello, non aver mai derogato questo principio che poi è diventato un esempio per molte società in Europa. Ora Giuntoli farà le sue valutazioni, ma non vorrei che qualcuno avesse sottovalutato la capacità di negoziazione del presidente De Laurentiis. Il ds ha ancora un altro anno di contratto e il presidente è uomo di principio, nonostante credo che la storia sia destinata a chiudersi. Vedremo cosa potrà succedere in questo incontro, con De Laurentiis mai dire mai”.