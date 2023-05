Accardi risponde ai rumors: “Onorato ma penso solo ad Empoli”

Il futuro di Cristiano Giuntoli è sempre più incerto, con il destino del ds che sembra essere sempre più lontano dal Napoli. Proprio per questo, De Laurentiis e i suoi collaboratori si stanno muovendo d’anticipo per il futuro direttore sportivo. Per sostituire uno degli artefici dello scudetto vinto dagli azzurri, il nome più concreto è quello di Pietro Accardi. L’attuale ds dell’Empoli, farebbe comodo al Napoli anche per sbloccare gli affari per dei calciatori seguiti dal Napoli, attualmente in forze nel club toscano. Proprio Accardi ha parlato di questo interessamento a Radio KissKiss Napoli.

Ecco quanto ha detto: “Essere accostati al Napoli che ha vinto il campionato è un onore, ma ad oggi penso esclusivamente all’Empoli”.

Se ne parlerà a fine campionato quindi, quando si saprà con certezza il futuro di Giuntoli e Accardi sarà libero di valutare offerte.