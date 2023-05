Venerato: “Per Kim lo United è l’opzione più concreta. Il Chelsea ha offerto Koulibaly…”

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato della situazione Kim ai microfoni di 1 Station Radio nel corso del programma 1 Football Club: “Per Kim lo United è l’opzione più concreta. Ci ha provato anche il Chelsea offrendo Koulibaly ma il Napoli ha escluso questa possibilità. Un altro nome interessante offerto dai Blues e che piace è Pulisic ma in quel ruolo c’è il georgiano e l’ingaggio dello statunitense è troppo alto per le casse azzurre, così come quello del senegalese. Il coreano guadagna attualmente poco più di 2 milioni e in Inghilterra potrebbe arrivare addirittura ad 8. Tra gli eventuali sostituti si pensa a Scalvini, anche se la sua valutazione è molto alta.