Venerato: ” Incontro Spalletti-De Laurentiis, se non si trovasse la giusta soluzione, sarebbero pronti già due nomi..”

Il giornalista Ciro Venerato, ha parlato del futuro di Luciano Spalletti a “1 Football Club”. Queste le sue dichiarazioni: “Il tecnico ha chiesto ed otterrà un colloquio con il presidente. Il tecnico vuole garanzie sulla competitività della squadra. L’intento è quello di mantenere l’ossatura del gruppo, con la possibilità di qualche rinforzo che possa colmare eventuali cessioni. In tal senso, va citata la possibilità concreta che Kim possa trasferirsi in Inghilterra, destinazione United. Mentre il tentativo di intavolare una trattativa con gli agenti di Osimhen deve aiutare a comprendere gli sforzi della dirigenza proprio nel coadiuvare le ambizioni del tecnico. Il prolungamento di contratto del tecnico è un atto doveroso. Non si può cominciare un ciclo con un allenatore in scadenza. Se non si trovasse la giusta soluzione andrebbero attenzionate le opzioni Dioniso e Italiano. Credo che le parti, alla fine, troveranno un accordo, con un adeguamento che il coach di Certaldo ha già dimostrato di meritare. Una vicenda che mi ricorda molto gli anni di Mazzarri, in cui ogni stagione sembrava essere quella giusta per l’addio”.