Il Napoli farà una tournèe in Corea del Sud tra il 5 e il 10 giugno. Questo influirà anche sul ritiro di Dimaro che slitterà di qualche giorno, presumibilmente dal 14 al 25 luglio. A finanziare questo viaggio è stato uno dei partner commerciali del Napoli, Dunamu Inc, vista la grande crescita dei tifosi azzurri in Corea grazie alla presenza di Kim Min-Jae. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport.