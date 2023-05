GdS- ” De Laurentiis punta alla Champions per la prossima stagione, Spalletti, in attesa di un confronto, preferirebbe un profilo più sobrio del club..”

Attesa per il vis-à-vis tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti, durante il quale si potrebbero definire i dettagli di una eventuale proposta di rinnovo per l’allenatore azzurro. Ancora nessuna certezza sull’incontro, che potrebbe garantire il mantenimento dello status quo a Spalletti. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: “Aurelio De Laurentiis sembra quasi divertirsi a tenere tutti sulla corda, ma il presidente del Napoli sembra avere già chiare strategie e anche persone con le quali proseguire il suo progetto che in questa stagione ha toccato il top, con lo scudetto, ma non intende fermarsi qui, e punta alla Champions. Luciano Spalletti, in attesa di un confronto con il presidente, preferirebbe un profilo più sobrio del club”.