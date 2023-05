Ferlaino : ” Il meglio di questo Napoli è Spalletti, così come Giuntoli. Entrambi me li terrei stretti..”

L’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco cosa ha detto l’ex presidente: ” Cosa dà alla città di Napoli la vittoria dello scudetto? Ci sono cose dicevo sin dai tempi delle mie vittorie, il centro direzionale ha dato poco quindi non dobbiamo farci illusioni sul calcio perché l’economia della città dipende dalla politica, e devono essere loro a trovare gli spunti. Ai miei tempi gli unici incassi che il Napoli faceva era quello del botteghino, adesso comandano le televisioni e gli sponsor.

Farei di tutto per trattenere Spalletti, anche se non dipende da me: il meglio di questo Napoli è soprattutto lui, così come Giuntoli che ha fatto degli acquisti eccezionali che hanno contribuito alla vittoria dello scudetto. Entrambi me li terrei belli stretti”.