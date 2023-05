Fedele: ” Futuro Spalletti? L’invio del rinnovo, senza un confronto amicale, non è stato il migliore dei modi per rinnovare..”

Enrico Fedele, opinionista e dirigente, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: ” I dirigenti vanno e vengono. Coniugare la gestione finanziaria e quella sportiva non è facile, il Napoli è riuscito anche grazie a Cristiano Giuntoli. Cosa cambierà nella dirigenza, nella prossima stagione? Nel calcio tutto si risolve, tutti sono sostituibili. La mia teoria è che bisogna lasciare quando di vince. Vale per tutti. I giocatori non possono, se non hanno clausole, ma un allenatore deve andare via dopo un paio di anni, anche un direttore. Giuntoli è l’ultimo dei Moicani, viene dalla gavetta e mi rivedo in lui, perché anche io provenivo dalla provincia. Giusto che vada altrove per capitalizzare quanto fatto fino ad ora. Non posso che rivolgergli i miei più grandi auguri. Futuro Spalletti? L’invio della PEC, senza un confronto amicale, non è stato il migliore dei modi per rinnovare: quel gesto di De Laurentiis sembra dire ‘ Io sono il Marchese del Grillo e decido che resti. A questo punto, tanto vale darsi la mano e separarsi. Spalletti e Giuntoli possono cambiare strada, così come Kim Min-jae. Ma questo non vuol dire smantellare”.