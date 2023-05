Corsi, Presidente dell’Empoli: “Farò di tutto per trattenere Accardi. Sarebbe prontissimo per Napoli”

Fabrizio Corsi, Presidente dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal: “Spalletti ed io ci conosciamo da una vita, abbiamo cominciato insieme. Io come voi sono di parte, però credo che questo Scudetto sia il giusto premio alla sua carriera”.

Su Giuntoli possibile nuovo ds della Juventus “Lui, insieme a De Laurentiis e Spalletti sono gli artefici di questo Napoli. Lo conosco dai tempi del Carpi, ho sempre visto in lui questa passione nel ricercare talenti, non mi sorprende la sua carriera”.

Su Accardi “Farò il possibile per trattenerlo. E’ veramente bravo e decisivo nella gestione della società. Vivo lo spogliatoio giornalmente con lui, condividiamo tutto e scegliamo tutto insieme. Secondo me è prontissimo per fare il ds del Napoli, dovrà solo attutire l’impatto perchè il Napoli è una squadra di livello europeo. Non voglio pensarci ora”.