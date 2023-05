Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, ha commentato su Twitter il futuro in casa azzurra: ” Tra Spalletti e De Laurentiis importante chiarimento già ieri nel “dietro le quinte” della festa. I due si incontreranno per riprogrammare il futuro per un rinnovo fino al 2025. Rischi concreti per Giuntoli e Kim. Il ds chiederà di essere liberato, il difensore ha la clausola”.