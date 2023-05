Parole d’amore quelle che Matteo Politano ha affidato oggi ad Instagram. Ieri l’ex Sassuolo e Inter era scatenato con la bandiera azzurra, celebrando con le curve la vittoria dello scudetto. “Tra noi e voi non c’è separazione – ha scritto Politano – Siamo una cosa sola. Molte volte siete stati il dodicesimo uomo in campo, per una volta sono un ragazzo con una bandiera bellissima in mano. Uno come voi. Per Napoli, per questa squadra unica”.