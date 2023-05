Osimhen: “Un grande onore superare il record di miglior marcatore africano in Serie A”

Dopo aver festeggiato il trionfo dello scudetto con i suoi tifosi, nel pomeriggio Victor Osimhen ha celebrato la giornata ieri con un messaggio affidato ad Instagram. Il nigeriano è diventato il miglior marcatore africano in Serie A, scalzando il mito George Weah. “Crescendo, ho sempre ammirato i grandi risultati di molte leggende africane. – ha scritto il numero 9 azzurro – E sua eccellenza George Weah è uno di loro, un’icona nel mondo del calcio e anche un leader per le il suo popolo. Uno che ha motivato e ispirato milioni di giovani talenti allo stesso modo.

Ieri è stato un grande onore superare questo record di miglior marcatore africano in Serie A, un risultato che amerò per sempre. George Weah mi ha ispirato all’eccellenza e la sua eredità sarà sempre ricordata. Celebro questa pietra miliare con chiunque mi ha ispirato e supportato in questa stagione. Grazie per il vostro contributo, Dio è il più grande”. Ha concluso il nigeriano, accompagnando lo scatto con una foto in cui fotografa i tifosi in festa.