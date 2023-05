Gazzetta – Napoli, cinque giocatori a segno su rigore. Nessuno come loro

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che il Napoli sia la squadra che conta più giocatori con almeno un rigore realizzato in questo campionato.

In tutto sono cinque, due in più rispetto a tutte le altre squadre.

Questi i dati: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Osimhen e Elmas per un totale di 7 rigori realizzati su 9 concessi. In Champions League si è aggiunto Zielinski (totale di squadra 4 tiri dal dischetto segnati su 8), mentre in Coppa Italia Simeone (4 su 5). Durante questa competizione ha tirato una volta dagli 11 metri, sbagliando, anche Lobotka.