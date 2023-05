Gazzetta – Manfredi: “Napoli campione d’Italia per sempre”

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sui giorni di festa vissuti in città per la vittoria dello scudetto.

Queste le sue parole: “Non è stato un riscatto, ma l’esempio di un futuro di eccellenza. Napoli non deve tradire se stessa, non deve rinunciare alla sua identità e alle sue tradizioni. Non saremo mai Zurigo. Ma questa identità può significare grandi imprese come lo scudetto dimostra e una capacità di rispettare le regole. Una sorta di anarchia regolata. Ho ricevuto tante telefonate da tutte le parti. Si è fatto festa a New York e a Rio de Janeiro, a Berlino e a Londra, a Milano e a Madrid. C’è questa grande capacità di condivisione che è il tratto distintivo della città e del suo mondo. Napoli sa condividere, lo ha sempre saputo fare, è la sua caratteristica. Ho visto tante famiglie, tanti bambini, tanto desiderio di festeggiare stando insieme”.