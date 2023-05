Diego Simeone: “Napoli è una citta unica. Spalletti? L’ho studiato molto”

Presente ieri allo stadio Maradona, Diego Simeone ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport.

Questo quanto detto dall’allenatore dell’Atletico Madrid: “Ero venuto sempre da avversario al San Paolo, ma mai avevo girato la città da turista e sono rimasto affascinato. Questa città respira Maradona in ogni angolo. E per me, che da ragazzo guardavo in tv le partite di Diego al San Paolo, è davvero emozionante. Mi avevano parlato di una città caotica ma io l’ho trovata bellissima e accogliente. È vero che napoletani e argentini si somigliano tanto”.

Poi su Spalletti: “Consigli? Non ne ha bisogno. Quest’anno il Napoli ha giocato un calcio bellissimo. Li ho seguiti tantissimo e non solo perché c’è Giovanni. Ho apprezzato movimenti e modo di stare in campo. Spalletti l’ho proprio studiato“.

Infine, parentesi sull’euroderby di Champions: “Favorita? A questi livelli non ci può essere una favorita. Contano anche i più piccoli dettagli. Anche se mi auguro passi l’Inter“.