Curiosità – Terzo scudetto, l’omaggio dell’ANM

L’Azienda Napoletana Mobilità (ANM) omaggia il Napoli. Verranno presto venduti dei biglietti validi per una corsa in pullman davvero speciali. Sul titolo di viaggio, infatti, oltre alla solita vista del golfo di Napoli col Vesuvio, campeggia il tricolore con la scritta “Campioni d’Italia 2022/2023”.

Lo ha annunciato la stessa società sui propri canali social: “Anm Napoli e comune di Napoli festeggiano la vittoria del terzo scudetto conquistato dalla squadra SSC Napoli con un biglietto celebrativo che sarà in vendita in 500 mila copie a partire da martedì 16 maggio”. Se è vero che lo scudetto non è simbolo di rivalsa sociale, è anche vero che deve essere un’ispirazione a migliorarsi. Discorso valido soprattutto per i trasporti a Napoli.