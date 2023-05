Durante la festa scudetto il Presidente Aurelio de Laurentis con una dichiarazione pubblica ha chiesto a Giuntoli di restare al Napoli per aprire un nuovo ciclo e continuare a vincere. Il direttore sportivo, che negli ultimi tempi è stato accostato alla dirigenza juventina, ha risposto ringraziando tutti, con delle parole che sanno d’addio:

“Ringrazio Chiavelli e De Laurentiis che mi hanno chiamato a Carpi otto anni fa cambiandomi la vita – esordisce Giuntoli – A loro sarò sempre riconoscente. La famiglia De Laurentiis mi ha trattato come un figlio. Ci tenevo in particolare a ringraziare Giuseppe Pompilio, la mia famiglia, Alessandro, mio figlio, nato poco più di un anno fa e mio papà che non c’è più e che ha sempre creduto in me. Li ringrazio tutti. Volevo dire anche un’ultima cosa al popolo napoletano: non vi preoccupate del futuro, sono otto anni che sono qua e sento sempre parlare di chi va via e di chi rimane. Nelle mani di Aurelio De Laurentiis non ci sarà mai un problema e ci sarà sempre un grande Napoli“.

Il tecnico Luciano Spalletti sembra avere meno dubbi in merito, dichiarando che il direttore sportivo è già al lavoro in vista del prossimo mercato. “I presupposti per il futuro sono di avere a che fare con una squadra forte, anche nel primo tempo quando non siamo riusciti a fare il nostro calcio, gestendo abbastanza bene sotto vari aspetti. E di andare a organizzare quelle qualità che ci vogliono per andare a migliorare più di quella che è. Sarà fatto nel lavoro estivo dove Giuntoli sta lavorando per la squadra, sta anticipando i tempi come ha sempre fatto per creare una squadra ancora più forte. Sono stato sempre a contatto con la società. Mi hanno avvisato che hanno esercitato l’opzione, li ho ringraziati. Posso parlare col mio avvocato? Sembra un processo. Da un punto di vista mio penso sempre che ci sia bisogno sempre di parlarsi per andare a creare quello che può essere più importante per il Napoli. Mi hanno detto che esercitavano il contratto, sono stato contento”.