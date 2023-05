Risultati Serie A. Torino-Monza 1-1. Termina in parità l’unico match delle 15:00 andato in scena a Torino. Un punto a testa che non fa male a nessuno per due squadre ampiamente tranquille in classifica. Decidono i gol di Sanabria e Caprari. Entrambe le squadre appaiate a 46 pt in classifica.