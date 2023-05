Ufficiale – Il Genoa dopo un solo anno di Serie B riesce a tornare in Serie A, arrivata oggi la certezza matematica

Decretata anche la seconda squadra che lascerà il campionato di Serie B e l’anno prossimo giocherà in Serie A in questo pomeriggio. Il Genoa dopo un solo anno di Serie B sale di nuovo in Serie A, e assieme al Frosinone conquista la promozione diretta nella massima serie italiana. Decisiva per il club rossoblù la vittoria contro l’Ascoli per 2-1 allo stadio ‘Marassi’, che dava la possibilità al grifone di non dover pensare al risultato del Bari contro il Modena. Il club ligure nel corso della stagione aveva esonerato Blessin e messo sulla panchina al suo posto Alberto Gilardino, che ha riportato il grifone nella massima serie italiana.