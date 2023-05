Balotelli, ex calciatore del Milan, ha partecipato ad una diretta Instagram di Osimhen poco dopo il pareggio scudetto del Napoli a Udine. Queste le parole di Balotelli a Osimhen: “Non riesci a capire ancora quello che hai fatto. Non lo capirai domani, non l’anno prossimo, forse tra dieci anni, è incredibile”.