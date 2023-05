Adani: “Il 25 novembre 2020 Maradona è salito in cielo, io non credo alle coincidenze, è il tricolore di Diego”

Ai microfoni della Bobo Tv su Twitch ha parlato Lele Adani dello Scudetto vinto dal Napoli e di Diego Armando Maradona. L’ex difensore dell’Inter è un grande amante dell’Argentina e non ha mai nascosto il suo amore per Napoli, e parlando del Dios si è emozionato. Queste le sue parole: “Il 25 novembre 2020 Diego Maradona si è spento ed è salito nel campo del cielo, il 10 luglio 2021 l’Argentina diventa campione d’America dopo 28 anni, il 18 dicembre l’albiceleste si è laureata campione del mondo dopo 36 anni, e il 4 maggio 2023 il Napoli ha vinto lo Scudetto dopo 33 anni. Io non sono uno che crede alle coincidenze, ma questo è lo Scudetto di Diego”.