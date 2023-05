Orlandi: “Bisogna fare i complimenti al presidente De Laurentiis, con questa rosa si parte per il titolo, fossi in Spalletti andrei via”

Ai microfoni di Maracanà, nel corso di TMW Radio è intervenuto l’ex calciatore Massimo Orlandi, che ha parlato del Napoli campione d’Italia. Queste le sue parole: “Bisogna fare i complimenti a tutti quelli che hanno accettato la sfida Napoli, a partire dal presidente, che ha fatto tanto bene al Napoli. Lo Scudetto è il giusto premio, e andare in piazze così importanti per ripartire credo sia incredibile. La storia parla chiaro, squadre come la Lazio, la Roma e il Napoli, per qualche anno rimangono attaccate al gruppone Scudetto, questi però sono gli anni da sfruttare, proprio perché la squadra è forte. Io credo che se si rimane con questa rosa e questo allenatoe si partirà sempre per lottare per il titolo. Credo sia difficile aprire un ciclo come le altre big. Fossi in Spalletti me ne andrei, nessuno ti può garantire un miglioramento. Oggi è difficile pensarlo, se arrivano offerte importanti nessuna squadra italiana può trattenere i suoi top. Sarà comunque una scelta difficile per Spalletti, se arriva un’offerta importante può andare via”.