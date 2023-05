Il tweet di Rafa Benitez: “Complimenti a tutto il Napoli, alla tifoseria innamorata e che ha aspettato tanto questo Scudetto”

Tanti sono stati gli ex Napoli a celebrare la vittoria dello Scudetto della squadra azzurra ieri sera ad Udine dopo il fischio finale. Negli ultimi minuti è arrivato anche il tweet dell’ex tecnico Rafael Benitez, che sotto l’ombra del Vesuvio ha vinto una Coppa Italia ed una supercoppa italiana. Il tecnico spagnolo si è complimentato con il presidente De Laurentiis, con il mister Luciano Spalletti, con Giuntoli, e anche con i collaboratori, come Tommaso Starace col suo caffè. Si è complimentato anche con i tifosi azzurri, che hanno aspettato per anni questo traguardo e hanno sempre fatto sentire il proprio affetto alla squadra. Questo il tweet del tecnico spagnolo: