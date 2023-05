Gazzetta – Scempio finale alla Dacia Arena: tutto rientrato grazie alla polizia

Scempio finale alla Dacia Arena ieri sera.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, alcuni tifosi di casa sono scesi in campo al triplice fischio per cercare lo scontro con i supporters dei partenopei. Fondamentale l’aiuto della polizia per stroncare sul nascere il tutto: “Ma il tecnico e la squadra non riescono nemmeno ad abbracciarsi in campo. Perché un’ondata di tifosi napoletani invade il campo per festeggiare e l’argine dei celerini non regge. A centrocampo c’è una bolgia di migliaia di persone e a quel punto invade anche un gruppo di ultrà udinesi cercando lo scontro con i napoletani. Vola anche qualche cazzotto e cinghiata, per qualche lungo minuto la situazione è fuori controllo, fin quando le forze di polizie con scudi e manganelli riescono a separare le fazioni controllando in mezzo al campo che non ci siano contatti. Decisamente non un bel finale”.