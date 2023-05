Gazzetta – La rivoluzione estiva è stata fondamentale: ADL ci ha creduto per davvero

I tanti stravolgimenti estivi hanno portato al Napoli un tricolore che nessuno si aspettava.

La Gazzetta dello Sport, stamane, ha dedicato le prime pagine al successo azzurro, rimarcando la grande campagna acquisti svolta in estate: “È decisiva, allora, la strategia indicata da De Laurentiis, con il duro lavoro di Giuntoli e Micheli che ha prodotto una squadra ancora relativamente giovane (come media 26,1 anni d’età) e con un ciclo tecnico in piena evoluzione. È ormai nota la metamorfosi estiva, con i via libera ponderati a Insigne e Koulibaly, oltre che il sacrificio di Fabian Ruiz senza un paracadute apparente. Più l’inevitabile coda di polemiche e di paure diffuse”.