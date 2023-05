Gazzetta – Giuntoli e i suoi colpi in estate: tanti i meriti del ds nella cavalcata scudetto

Cristiano Giuntoli ha tanti meriti nella vittoria del tricolore.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Napoli, da anni in questo club, ha raggiunto l’apice della sua carriera: “Giuntoli ha saputo alzare sempre l’asticella, mantenendo in ordine i conti del club e ottenendo ogni anno un biglietto per l’Europa. Sei edizioni di Champions e due di Europa League, con lui al timone, non sono un caso ma il frutto di un lavoro scrupoloso. Giuntoli assalta il mercato con la tempistica dei fuoriclasse: si muove prima, nell’ombra, per anticipare la concorrenza, evitare aste e strappare il prezzo migliore. È andata così anche la scorsa estate, in barba a chi pensava a un nuovo anno zero del calcio a Napoli”.