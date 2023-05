Udinese-Napoli, se gli azzurri vincessero lo scudetto eguaglierebbero un record

Stasera alla Dacia Arena andrà in scena Udinese-Napoli. Ai partenopei basterà un solo punto per poter vincere aritmeticamente lo scudetto con 5 giornate di anticipo. Situazione capitata solamente ad altre quattro squadre nella storia della Serie A, come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno. Queste quattro compagini in ordine sono: il Grande Torino nel 1948; la Fiorentina di Bernardoni nel 1956; l’Inter di Mancini nel 2007 e la Juventus di Allegri nel 2019. Dunque, per il Napoli di Luciano Spalletti la gara di questa sera appare come un’opportunità per rimanere scolpiti nella storia.