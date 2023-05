L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sui festeggiamenti che, ormai da mesi, serpeggiano tra le strade di Napoli in attesa del match di stasera con l’Udinese che ha tutta l’aria di essere decisivo. Di seguito la disamina offerta da Stefano Salandrin sul quotidiano:

“A Napoli, l’atmosfera di vittoria per lo scudetto è palpabile da settimane e la città è pronta a festeggiare con eventi spettacolari. Spesso si tende a minimizzare i danni provocati durante le feste, considerandoli un dettaglio insignificante da accettare come parte del divertimento. I proprietari delle auto danneggiate nei dintorni dello stadio saranno probabilmente delusi, ma di fronte alla festa che anima la città non c’è molto da dire“.