Ecco le parole del difensore kosovaro prima della partita contro L’Udinese:

Ieri avete visto insieme la partita, potevate vincere già ieri. Come l’avete vissuta? “Abbiamo visto la partita insieme, ma noi abbiamo abbiamo la situazione in mano per far felici i tifosi”.

Che Napoli vedremo in campo? “Un Napoli che vuole vincere lo scudetto”.