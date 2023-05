Repubblica – 60mila tifosi al Maradona pronti a festeggiare il trionfo azzurro

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sull’amore dei tifosi verso la squadra di Luciano Spalletti. Al Maradona sono stati installati 8 maxi schermo per permettere ai 60mila tifosi presenti di assistere al match Udinese – Napoli. Gli azzurri distano 1 punto dallo scudetto e quella di stasera è un match point importante:

“È la serata di gala. Quelle che solo Napoli con il suo folle amore per il calcio può regalare. Avete mai visto 50mila persone in uno stadio per una partita che si gioca a 840 chilometri di distanza? Accadrà tra poche ore a Fuorigrotta. L’idea del presidente De Laurentiis è stata accolta con grande entusiasmo dalla gente. Cinque euro – questo il prezzo di tutti i settori, tranne alcuni posti speciali in tribuna Posillipo – per godersi dal vivo uno spettacolo unico nel suo genere. Lo stadio si è riempito in pochissime ore e ieri sono stati acquistati gli ultimi tagliandi disponibili. In coda virtuale si sono messi addirittura 112mila appassionati per una capienza che è poco meno della metà. È questa la proporzione di un amore infinito”. Scrive il quotidiano.