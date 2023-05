L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato alcune dichiarazioni del questore di Udine Alfredo D’Agostino in vista della gara Udinese-Napoli, in programma per stasera alle ore 20:45.

“Facciamo appello all’intelligenza delle persone affinché questa serata possa essere una grande festa dello sport. Sono stati adeguatamente rinforzati i vari servizi. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha inviato appositi contingenti in supporto”.