Prefetto Palomba: “Questo è lo scudetto di Napoli. Il 4 giugno ci sarà festa nelle piazze di Napoli”

Claudio Palomba, prefetto di Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Anche ieri abbiamo fatto un ulteriore comitato, e scatterà la “zona azzurra” da inizio partita (ore 20.45, ndr) sino alle 2 di notte. Quindi il divieto anche di transito per auto e motorini. I mezzi pubblici, per questo, saranno attivi proprio fino alle 2 per dare sostegno a chi vorrà spostarsi. Voglio ringraziare tutti i tifosi napoletani, perché domenica scorsa c’è stato un grosso senso di responsabilità, rispettando il divieto di circolazione e andando a piedi per le strade della città. Questo è secondo me lo scudetto di Napoli città: viviamola come tale, con gioia massima per un momento di grande festa. Io tifoso? Seguirò l’evento con profilo professionale, non sono scaramantico (tono ironico, ndr). Confermo la festa del 4 giugno in quattro piazze a Napoli, e ci sarà qualche collegamento in comuni della provincia”